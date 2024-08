Terreiro de Umbanda Caboclo Ubirajara promove o Bingo de Terreiro em agosto

O Terreiro de Umbanda Caboclo Ubirajara, localizado no Jardim Santa Regina, irá promover o seu 1º Bingo de Terreiro no dia 17 de agosto, a partir das 13h. O evento, que terá renda revertida em prol da construção da nova sede, será aberto à toda população de Araucária e contará com muitas atrações.

Além das várias opções de comidas deliciosas, o púbico poderá ganhar prêmios incríveis e assistir a uma apresentação especial da Curimba, que é a parte do terreiro que toca os instrumentos e o canto dos pontos (as músicas). Eles irão se apresentar tocando os atabaques e cantando.

“Não percam essa oportunidade de ganhar ótimos prêmios e ainda ajudar na construção da nova sede. Venham se divertir e participar desse grande evento!”, convidam os organizadores.

O endereço do Terreiro onde acontecerá o bingo é Rua Papa João XXIII, 1272, no Jardim Santa Regina, bairro Tindiquera.