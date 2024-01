The Waffle King, a franquia que trouxe os tradicionais waffles belgas para Araucária

Um prato delicioso, que promete conquistar diversos paladares está presente em Araucária há quase dois anos e meio: os Waffles. A receita, que tem origem belga e é muito consumida em países europeus e nos Estados Unidos, sempre gerou curiosidade dos brasileiros ao aparecer em filmes e séries. Mesmo sendo um alimento que gera curiosidade, um dos desafios enfrentados pela The Waffle King foi a falta de conhecimento do produto por parte do grande público, uma vez que se tratava de uma novidade pouco consumida no Brasil.

Com sua origem belga, o waffle não era um item amplamente conhecido pelo público brasileiro, essa dualidade de desafios motivou a equipe da The Waffle King a buscar soluções criativas para conquistar a confiança e o paladar dos consumidores. Uma estratégia-chave para superar esses obstáculos foi a intensificação das ações de divulgação e parcerias com influenciadores. A franquia investiu em colaborações com diversas personalidades online, estabelecendo parcerias de permuta para ampliar a visibilidade da marca e mostrar ao público a qualidade e autenticidade de seus produtos.

Um dos diferenciais fundamentais da The Waffle King é o compromisso com a excelência no atendimento e a oferta de produtos de alta qualidade. O waffle, produzido de acordo com receitas originais belgas, é o carro-chefe da loja. Destaca-se o waffle de Bruxelas e o Waffle de Liège, ambos confeccionados na própria loja, com massas frescas e sem utilização de produtos congelados.

A diversificação no cardápio é um ponto forte da franquia, atendendo a diferentes paladares e faixas de preço. Desde opções mais acessíveis, como pães de queijo e batatas assadas, até pratos mais elaborados. Entre as opções mais populares encontra-se o famoso Big Belga, composto por dois waffles de Liège, morangos ou bananas, chocolate ao leite ou doce de leite e sorvete. Os milkshakes também conquistaram o coração dos clientes, evidenciando a aceitação positiva dos produtos.

No segmento de doces, a franquia oferece duas opções de massa doce: o waffle de Liège, com açúcar de beterraba importado da Bélgica, e o waffle de Bruxelas, mais aerado e com sabor acentuado. A oferta se estende aos cafés, waffles salgados, pizzas, sorvetes e uma variedade de bebidas, consolidando a The Waffle King como um destino completo para os amantes de sobremesas e lanches diferenciados.

A atmosfera tranquila e a ausência de bebidas alcoólicas fazem da loja um local atrativo para momentos de descontração em família.

Com um novo endereço próximo a escolas, a franquia espera atrair estudantes com o início das aulas, consolidando-se como um ponto de encontro para adolescentes em busca de deliciosas opções de waffles, sorvetes e milkshakes.

A loja The Waffle King na Av. Archelau de Almeida Torres, no Centro

Serviço

A unidade araucariense da franquia fica na Av. Archelau de Almeida Torres, 170, no Centro. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10:30 às 22:00 e aos domingos das 13:30 às 22:00.

Nina Santos