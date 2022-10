Tia Celina divulga ganhadores da rifa das bicicletas em prol do Natal das Crianças

Como preparação para a 9ª edição do Natal das Crianças, a Tia Celina, voluntária do Jardim Fonte Nova idealizadora e responsável pela organização do evento, decidiu rifar duas bicicletas para angariar recursos. O sorteio já foi realizado e os ganhadores das bikes são: Vera, que comprou o nº 1209 e Caldana (APP Sindicato) que comprou o nº 1797. “Os sortudos ainda não vieram buscar seus prêmios, estamos aguardando-os aqui”, disse Celina.



Segundo a voluntária, este ano o trabalho de arrecadação começou cedo porque será preciso um esforço ainda maior dos voluntários. “Sabemos que a vida não tá fácil pra ninguém, tudo está muito caro e muitas pessoas não terão condições de nos ajudar, sendo assim, teremos que trabalhar muito mais para buscar recursos e conseguir realizar o Natal das crianças”, comentou Celina.



A festa será realizada no sábado, dia 17 de dezembro, e contará com cama elástica, piscina de bolinhas e outras brincadeiras, além da distribuição de presentes e um lanche especial. Quem quiser contribuir com doações, o fone da voluntária é o (41) 99611-5647.