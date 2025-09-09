O Natal Feliz da Tia Celina entra na sua 12ª edição e como ocorre todos os anos, a voluntária Celina, que dá nome ao projeto, inicia a caminhada em busca de apoiadores. Os custos para organizar uma festa que atenda o maior número possível de crianças são altos, por isso, toda ajuda será sempre bem-vinda.

Este ano a festa será no dia 20 de dezembro, a partir das 14h, no mesmo local que sempre acontece: rua Madeira, 48, no Jardim Fonte Nova. As pessoas podem doar itens para os kits que são entregues às crianças ou para o lanche. Também é possível contribuir fazendo um PIX para que os organizadores possam comprar o que falta.

Entre os itens que podem ser doados estão: uma tenda grande e uma tenda pequena, 450 refrigerantes caçulinhas, 450 pacotes de pipoca, 450 Pipotecas, 450 pacotes de bolachas recheadas, caixas de chicletes, pacotes de balas, pacotes de pirulitos, pacotes de balas de goma (jujubas), e doces em geral.

Os ingredientes necessários para preparar o lanche das crianças são: refrigerantes (litros), copos descartáveis, guardanapos, pães para cachorro quente, molho de tomate, salsichas (vinas), pacotes de batata palha, e potes de maionese.

Os kits entregues às crianças contêm uma bola, pipoca, Pipoteca, bolacha recheada, um refrigerante caçulinha, um saquinho com doces em geral. “Também locamos os brinquedos para completar a alegria da criançada. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Desde já agradecemos a ajuda de cada um de vocês!”, declara Celina.

Você que deseja colaborar com o 12° Natal Feliz da Tia Celina, entre em contato pelo Whatsapp 41 99611 5647.  

