Tia Celina inicia campanha de arrecadações para o Natal das Crianças

Quem é araucariense com certeza já ouviu falar da Tia Celina, uma voluntária que mora no jardim Fonte Nova e que durante muitos vem se dedicando a um projeto social chamado “Natal das Crianças”. Já foram oito edições consecutivas do projeto, porém nos anos de 2020 e 2021, a ação ganhou outro formato, por conta da pandemia, ainda assim, as crianças foram atendidas.

“Este ano estamos preparando a 9ª edição do Natal das Crianças. Nos dois últimos anos não pudemos realizar uma festa, mas conseguimos pelo menos entregar os mimos para elas. Este ano decidimos começar a campanha bem antes, pois sabendo das dificuldades que as pessoas estão enfrentando, temos que trabalhar bem mais em cima das arrecadações”, comentou Celina.

A festa será realizada no sábado, dia 17 de dezembro, e contará com cama elástica, piscina de bolinhas e outras brincadeiras, distribuição de presentes e um lanche especial. “Inicialmente estamos organizando uma rifa de duas bicicletas, que recebemos de doação. Quem tiver interesse em adquirir poderá entrar em contato pelo fone (41) 99611-5647. O pagamento poderá ser feito através de PIX, nós faremos a foto dos números e enviaremos para quem comprar. O valor é de apenas R$2,00 e o sorteio está previsto para o dia 12 de outubro. A sua colaboração é muito importante para nós”, convida a voluntária.