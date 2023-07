Tia Celina receberá homenageada do Instituto Afro Brasil do Paraná pelo Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha

Todos os anos, no mês de julho, o Instituto Afro Brasil do Paraná homenageia mulheres negras que fazem a diferença na sociedade. É neste mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha (25). Este ano, a araucariense Celina do Carmo da Silva Wotcoski, a Tia Celina, foi uma das escolhidas. Ela vai receber a homenagem durante a Feira Afro Zumbi que acontecerá no próximo domingo (23/07), às 14h, na Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Secretária de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo da APP Sindicato, Celina é a primeira Agente Educacional I a assumir a frente de uma Secretaria da Direção Estadual da APP. É merendeira, formada em gestão pública pela UFPR, cursou o Pro funcionário e milita na Marcha Mundial das Mulheres. Tia Celina como é mais conhecida, é voluntária do Jardim Fonte Nova e idealizadora de vários projetos sociais, organiza o Natal que atende as crianças do bairro, faz bazar, e uma Feijoada para arrecadar fundos.

“Me faltam palavras para expressar o quão feliz estou com este reconhecimento. Gostaria de compartilhar esta homenagem com todas as mulheres negras que todos os dias buscam dias melhores para a nossa sociedade. E como afirmou Angela Davis*, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com Ela”, declarou Celina.

Angela Davis é uma filósofa e ativista estadunidense. Ela luta desde a década de 1960 pela causa feminista e negra nos Estados Unidos e no mundo.

