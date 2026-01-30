Morreu nesta sexta-feira, 30 de janeiro, Geraldo Wagner. Tico, como era mais conhecido, tinha 60 anos e enfrentava problemas de saúde há algum tempo.

Tico ficou muito conhecido no meio político araucariense por ser o motorista do ex-prefeito Olizandro José Ferreira nas duas vezes em que este comandou a cidade.

A família de Tico comunicou seu falecimento por meio das redes sociais. “Com profunda tristeza comunicamos o falecimento de Tico. Ele lutou bravamente até o último momento e agora descansa nos braços de Deus. Sua partida deixa um vazio imenso, mas também a lembrança de uma vida marcada por força, coragem e amor”, diz o comunicado.

O ex-prefeito Olizandro lamentou o falecimento do fiel escudeiro. Ressaltou que Tico se tornou ao longo dos anos um amigo dele e de toda sua família. “Estamos todos muito tristes com sua partida. Só tenho a agradecer pela lealdade que dedicou não só ao prefeito Olizandro, mas também ao projeto político que representamos. Ele fez parte disso”, pontuou.

Olizandro ainda desejou força aos amigos e familiares de Tico neste momento de luto. “Perder um ente querido é sempre muito difícil. Todos estão em minhas orações e de minha família”, finalizou.

O velório de Tico aconteceu ao longo desta sexta-feira na capela mortuária do Cemitério Central de Araucária.