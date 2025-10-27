O Costeira FC recebeu em casa no último sábado (18/10) a equipe do Roça Grande de Colombo, e mesmo precisando da vitória para seguir adiante na competição, empatou em 1X1 e foi eliminado na semifinal da Copa da Amizade – 50tinhas. Este foi o jogo de volta, na partida de ida o time araucariense perdeu por 1X0.

Segundo os dirigentes do clube, foi um jogo limpo e bastante técnico, digno de uma grande semifinal, com algumas chances de gol para ambos os lados. No primeiro tempo, aos 36 minutos, o goleiro Abel fez uma reposição de bola de sua área para o atacante Xodó, que ganhou na corrida dos zagueiros, deixou o goleiro para traz e com o gol vazio, chutou a bola para balançar as redes adversárias e abrir o placar, 1×0.

No segundo tempo, o Roça Grande em desvantagem e com esse resultado sendo eliminado, foi pra cima, teve duas chances claras de gol e não fez. Mas aos 33 minutos, em jogada de bola alçada na área do Costeira, a bola sobrou para o atacante do Roça Grande, que chutou para o gol, a bola foi de encontro ao braço do zagueiro do Costeira e o juiz marcou pênalti, que foi muito bem batido e convertido em gol, 1X1.

Depois do gol, o Costeira pressionou a defesa adversária, porém sem perigo. Não havendo tempo para mais nada, após o apito final do juiz, o Roça Grande comemorou o grande resultado, que lhe deu a condição de disputar a final contra o Roma, que na outra semifinal bateu o Piraquara por 2X1.

A diretoria do Costeira agradece os jogadores por terem feito um grande campeonato, o técnico professor Esmael que fez um excelente trabalho, e os patrocinadores que apoiaram o time.

“Agradecemos ainda aos nossos torcedores e colaboradores que ajudaram o Costeira chegar até aqui, fechando um ciclo que iniciou em 2022 e que em 4 anos, culminou com dois títulos (2022 e 2024) um 5º lugar em 2023 e um 4º lugar em 2025”.

Edição n.º 1488.