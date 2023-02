Time adulto do Três Jardins vai estrear na 58ª Taça Paraná no dia 25/02

A estreia do time adulto do Três Jardins FC na 58ª Taça Paraná 2023 já tem data marcada: 25 de fevereiro, às 15h30, contra a equipe do Guarapuava. A partida acontece no Estádio Ruben de Mello, na casa do adversário. No dia 4 de março, às 15h30, o time araucariense volta em campo para enfrentar o Novo Mundo FC, com grandes chances de disputar a partida em casa.

O Três Jardins está no Grupo B, juntamente com os times do AAFG/AJAX e ABE Novo Mundo FC. Dois irão se classificar para a próxima fase. No Grupo A estão as equipes do Ypiranga FC, EC Sartori e EC XV de Novembro e da mesma forma, dois seguirão para a próxima fase.

Enquanto o time adulto acelera os treinos para a estreia, o futuro da equipe juvenil do Três Jardins é incerto. Isso porque a 6ª edição da Taça Paraná está suspensa por força de uma liminar impetrada pelo time do Nacional. Segundo dirigentes do clube araucariense, há grande possibilidade da realização de um novo arbitral ou até mesmo o cancelamento da competição.