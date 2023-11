Time araucariense de futebol Sub21 é vice campeão do Paraná Bom de Bola

A seleção de futebol de campo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – categoria Sub21 conquistou a prata na fase final do Paraná Bom de Bola, realizada no último domingo (29/10), em Campo Mourão. A equipe, que havia conseguido a vaga após vencer a seleção de Maringá por 2x 1 no sábado (28), foi derrotada pelo time da casa pelo placar de 3×1.

Em todas as 12 fases regionais e a grande final, o Paraná Bom de Bola reuniu mais de 8 mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes de 180 municípios. Criada em 2021, a competição faz parte dos 11 jogos oficiais promovidos anualmente pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte.

