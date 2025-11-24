Em jogo válido pelo Campeonato Metropolitano de Base Sub-17 Masculino, a equipe de bas quete da Se­cre­taria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL venceu o Santa Mônica Clube de Campo/Quebrada do Basquete por 45X43, no sábado (15/11), no Ginásio Joval de Paula Souza.

O jogo foi bastante disputado, com vitória apertada do time araucariense por apenas dois pontos de diferença. O atleta Gabriel Furman foi o destaque em quadra, ele marcou 21 pontos.

O próximo confronto da equipe na competição está marcado para terça-feira, 25 de novembro, às 19h30, contra o Fazenda Basquete, novamente no Ginásio Joval de Paula Souza. No mesmo dia, às 18 horas, o time Sub-13 entra em quadra para enfrentar São José dos Pinhais.

Edição n.º 1492.