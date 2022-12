Time de Ed Casagranda fica em 4ºlugar no Brasileiro de Paravôlei

Jogando pelo IPP Brasil, o araucariense Ed Casagranda conquistou o 4º lugar no Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado – Série A, disputado no último final de semana em São Paulo. Ed conta que sua equipe enfrentou adversários difíceis e embora tenha encerrado a fase de grupos em 2º lugar e vencido o Barueri nas quartas de final, perdeu na semifinal contra a forte equipe do Sesi/ SP. Foi para a disputa do 3º lugar e foi derrotada pelo Vasco, ficando na 4ª colocação.







“Na estréia da fase de grupos nós vencemos o Maringá por 3X0. Vencemos de virada o Sergipe, pois estávamos perdendo de 2X0 e viramos o jogo, fechando em 3X2. Fomos derrotados por 3X0 pelo Paulistano e ganhamos do Vasco/RJ por 3X0. Fechamos a fase em segundo”, contou Ed.

Segundo ele, nas quartas de final o IPP Brasil venceu do Barueri por 3X0 e se classificou para a semifinal. “Nessa fase as coisas se complicaram, enfrentamos o campeão dessa edição e de anos anteriores, o Sesi/SP, e perdemos por 3X0. Nos restou a disputa do 3º lugar contra o Vasco, onde saímos vencendo o primeiro set, mas acabamos perdendo por 3X1”, comentou.

Foto de: Divulgação.