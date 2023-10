Time de voleibol masculino organiza rifa para compor despesas do time enquanto busca patrocinadores

Torcer para o seu time do coração é um tremendo incentivo, mas ajudar a equipe quando esta precisa de recursos, é mais legal ainda. Então, vamos ajudar a equipe de voleibol masculino de Araucária comprando a rifa que foi organizada para angariar recursos e ajudar na composição salarial e nas despesas dos atletas.

A rifa custa apenas R$20 cada número e dá direito a uma bola Mikasa oficial da Superliga e um kit jogo oficial (camisa e calção), ambos autografados pelo time de Araucária.

Os números podem ser adquiridos pelo link https://rifa.digital/s/bola-mikasa-araucaria-volei597822. O pagamento pode ser feito via PIX na chave aspma@aspmapr.org.br, em nome da ASPMA – Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de Araucária. O sorteio será realizado após a venda de todos os números.

“Esta é uma campanha solidária que decidimos fazer para ajudar no pagamento do auxílio financeiro para nossos atletas. Ela ajudará na composição salarial deles. Estamos correndo atrás de patrocinadores e a campanha ajudará enquanto não fecharmos isso”, disse o técnico Everson Santos.

Campeonato Paranaense

O time araucariense está na semifinal do Campeonato Paranaense de Voleibol Masculino, chegou à fase invicto. Os jogos, tanto das semis quanto as finais, serão realizados em Araucária, nos dias 4 e 5 de novembro, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

No sábado (04), o Araucária jogará a semifinal às 19h, contra uma equipe a ser definida, e se vencer, disputará a final no domingo (5), com um horário que será posteriormente divulgado nas redes sociais do time.

