Time Eternos Craques irá disputar a II Copa Transamérica

Equipe Master Eternos Craques Araucária se prepara para disputar sua primeira competição oficial, desde que a pandemia começou. Foto: divulgação

No próximo dia 24 de julho, o time de veteranos Eternos Craques Araucária fará sua estreia na II Copa Transamérica – Bem Paraná de Futebol Master 2021, jogando contra o São Cristóvão, às 13h, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Na 2ª rodada, que será no dia 8 de agosto, às 13h, o time enfrentará o Real Desportivo; na 3ª rodada, marcada para o dia 11 de setembro, o Araucária jogará contra o Tiozinhos da Bola, às 15h. O adversário da 4ª rodada, prevista para o dia 9 de outubro, às 13h, será o Esquadrão da Bola; e pela 5ª rodada a equipe enfrentará o Amigos do Macaris, às 15h. Com exceção da 1ª rodada, todas as demais ainda não possuem local definido. A grande final está prevista para o dia 4 de dezembro, O Eternos Craques tem no comando o técnico Maguila, que também atua como um dos goleiros e o coordenador técnico é o João Ângelo.

A competição será disputada entre seis equipes, todas vão jogar entre si, e as duas primeiras colocadas disputarão o título na grande final. Devido à pandemia da Covid 19, a Copa também terá algumas restrições, como a presença limitada de no máximo 50 torcedores por jogo, e à medida que as partidas encerram, os times deverão deixar o estádio. Cada equipe poderá levar em sua Comissão, entre jogadores, técnicos e massagista, somente 22 pessoas. Jogadores no banco de reservas terão que, obrigatoriamente, usar máscaras, retirando-a somente se entrar em campo para jogar. A permanência nos vestiários também deverá ser a mínima possível.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021