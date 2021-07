Time Eternos Craques perdeu na estreia da 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master

Foto: divulgação

O time de veteranos Eternos Craques Araucária estreou na 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master 2021 no sábado, 24 de julho, contra o São Cristóvão, e perdeu por 3X2. O jogo aconteceu no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Apesar da derrota, o time araucariense foi bem em campo, tendo como principal destaque o jogador Dico, 50 anos. Na 2ª rodada, que será no domingo, 8 de agosto, às 13h, o time quer buscar a vitória contra o Real Desportivo; na 3ª rodada, marcada para o dia 11 de setembro, o Araucária jogará contra o Tiozinhos da Bola, às 15h. O adversário da 4ª rodada, prevista para o dia 9 de outubro, às 13h, será o Esquadrão da Bola; e pela 5ª rodada a equipe enfrentará o Amigos do Macaris, às 15h. A grande final está prevista para o dia 4 de dezembro.

A competição reúne seis equipes: Amigos do Macaris (São José dos Pinhais), Esquadrão da Bola (Curitiba), Eternos Craques (Araucária), Real Deportivo (Campo Largo), Tiozinhos da Bola (Bocaiúva do Sul) e São Cristóvão (Piraquara). Todos os jogos da Copa Bem Paraná têm transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira e apoio do Bem Paraná. Macaris do Livramento, ex-boxeador e fundador do time Amigos do Macaris, é o organizador da competição que tem como patrocinadores o Instituto Geraldo Mendes, Sideral Linhas Aéreas, Explorer Informática, Romanha Alimentos, Museu do Pinball de Itu e Las Artigos Esportivos, além do apoio da Rádio Transamérica e da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Texto: Maurenn Bernardo