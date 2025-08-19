A equipe feminina do Juventude Israelense Futebol Clube vai representar Araucária na Taça das Favelas 2025, que deverá começar ainda este mês. A competição é idealizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e realizada pelo Instituto Athús.

A abertura oficial da sexta edição da Taça no Paraná aconteceu no dia 22 de julho, na Ópera de Arame, com shows de artistas renomados e a presença de autoridades do esporte e representantes dos times participantes. A previsão é de que a competição inicie no sábado, 23 de agosto, e termine em 28 de setembro, com jogos no estádio Durival Britto, a Vila Capanema.

A etapa regional paranaense tem caráter eliminatório e os campeões garantem vaga na fase nacional, o “Favelão”, que acontece no fim do ano em São Paulo, reunindo os melhores times de favelas de todo o Brasil. “Vamos representar com orgulho a cidade de Araucária e a nossa comunidade e, mais do que nunca, precisamos da força de todos vocês para buscar a taça. Chame os amigos, vista a camisa e apoie quem carrega o nome da nossa quebrada com garra, talento e muito amor”, convida a diretoria do time.

Muito mais do que um campeonato de futebol, a Taça das Favelas se tornou um projeto social de grande alcance, que dá visibilidade aos talentos das favelas e abre caminhos para o futuro de muitos jovens.

Edição n.º 1478.