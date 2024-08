Time Sub18 do Araucária Vôlei foi campeão da fase regional dos JOJUP’s

A equipe Sub18 do Araucária Vôlei/Smel conquistou no domingo (18/08) o título de campeão da fase macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP’s) – Série Prata. Com a segunda melhor campanha da fase regional, o time foi até Prudentópolis e venceu os dois jogos da fase.

O primeiro adversário a ser batido pela equipe araucariense foi o Irati por 2 sets a 0, com parciais de 25/16 e 25/20. O segundo jogo foi contra Carambeí e a vitória foi pelo mesmo placar, 2×0, com parciais de 25/17 e 25/15.

Entres os dias 23 a 25 de agosto será a vez do Sub19 participar da 3ª etapa do Campeonato Paranaense da categoria, que acontecerá em São José dos Pinhais. O Araucária Vôlei é o quinto colocado na competição, com 19 pontos. Em 11 jogos disputados, a equipe conquistou sete vitórias.

Edição n.º 1429. Foto: Thaise Oliveira/Araucária Vôle.