Times araucarienses Lions e Bullets farão a final da Star Cup

Lions e Bullets vão se enfrentar na grande final da Star Cup e o troféu vai ficar em casa. Foto: divulgação

Agora é oficial! Os times araucarienses EC Bullets e Lions vão se enfrentar na final da Star Cup, organizada pela Limec Futebol 7, que acontece em Curitiba. A decisão está marcada para o dia 24 de fevereiro, às 22 horas, no Contorno da Bola, em Curitiba. Os dois mandaram bem na semifinal e se sobressaíram entre as 16 equipes que disputaram a competição metropolitana. O Bullets venceu de virada o Bélgica de Curitiba, por 3X2. O time estava perdendo por 2X0, mas no segundo tempo foi pra cima, igualou o placar e ainda conseguiu marcar o gol da vitória, em um jogo digno de semifinal.

Já o Lions entrou em campo tomado pela ansiedade, por não conhecer muito o adversário Taboa FC. Logo que a partida começou percebeu que seria pedreira, porém, ainda no primeiro tempo conseguiu marcar seu primeiro gol. No segundo tempo, conhecendo mais o adversário, o Lions chegou com mais facilidade, ainda assim, não conseguia fazer gol. Até que de tanto agredir o adversário taticamente, conseguiu o segundo gol. No tudo ou nada o Taboa conseguiu diminuir o placar com um gol de cabeça, mas o Lions foi valente e fez seu terceiro gol, fechando o placar em 3X1.

Agora, restar saber quais dos dois times vai trazer o troféu de campeão para casa.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021