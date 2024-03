Times araucarienses vão estrear na Copa da Amizade neste sábado (09)

No próximo sábado (09/03), acontece a estreia da Copa da Amizade 2024 – Série Prata com a participação de 17 equipes. Entre eles, três são de Araucária: Costeira FC, Araucária FC e o recém-formado Boleiros FC. As demais equipes são: ARBESC (Sítio Cercado), Bordignon (Pinhais), Canarinho (Pinhais), Fanático FC (Campo Largo), Fortaleza (Curitiba), GR Ipiranga (Curitiba), S.E. Mocidades (Pinhais), Piraquara (Piraquara), Real Deportivo Solidário (Campo Largo), Roça Grande (Colombo), Terra Nostra (Santa Felicidade), União Campo Magro (Campo Magro), União Itaperuçu (Itaperuçu), Vasco (Curitiba).

Na última edição da Copa, a equipe do Araucária FC teve problemas com a direção técnica do clube e todos os atletas acabaram saindo e criando uma nova equipe, a Boleiros FC. Um outro atrito entre os jogadores do Grêmio e a direção do clube também fez com que todos os atletas migraram para outro time, nesse caso o Araucária FC. Dessa forma, o Grêmio não está participando da competição neste ano. Acompanhe os jogos da primeira rodada.