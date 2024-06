Times de Araucária empataram na 13ª rodada da Copa da Amizade

Os três times araucarienses que disputam a Copa da Amizade empataram os jogos da 13ª rodada, realizada no sábado (22/06). O Costeira foi até Campo Largo e empatou em 1X1 com a equipe do Fanático FC. Com a combinação dos outros resultados, o Costeira se manteve na vice-liderança do campeonato.

O Araucária foi até Curitiba e empatou em 2X2 com a equipe do Fortaleza, e com este resultado, está na oitava posição, com 19 pontos. Já a equipe do Boleiros recebeu a equipe do Ipiranguinha e ficou no 0X0. Com este resultado, o Boleiros está na nona colocação, com 19 pontos, deixando momentaneamente a zona de classificação. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

14ª rodada sábado (29/06)

Costeira FC X Fortaleza Horário 09h45 Centro Esportivo Costeira Araucária FC x Piraquara horário 10h45 Estádio Sebastião Calado Mocidades X Boleiros FC Horário 08h45 Campo do Lago – Ganchinho

Edição n.º 1421