Times de Araucária jogam no sábado (16) pela Copa da Amizade e Copinha Repescagem

Após uma semana de folga por conta do feriadão da Independência, o Costeira FC voltará a jogar pelo Quadrangular da Copa da Amizade no próximo sábado (16/09). O adversário será o Piraquara.

Os times do Grêmio e do Araucária também retomam os jogos da Copinha Repescagem no sábado, enfrentando o Canarinho e o Mocidades, respectivamente. Acompanhe a tabela de jogos.

Quadrangular Copa da Amizade

Piraquara X Costeira

Local: Campo dos Campos

Horário: 11h

Copinha Repescagem

Canarinho X Grêmio

Local: Estádio das Perdizes

Horário: 08h45

Araucária X Mocidades

Local: Arena Jardim Umbará

Horário: 08h45

