Times de Araucária lutam para se manterem vivos na Copa da Amizade

Na 14ª rodada da Copa da Amizade, realizada no sábado (29/06), os times de Araucária não conseguiram vencer seus adversários. O Costeira, porém, recebeu a equipe do Fortaleza e apesar de não sair do 0X0, se manteve firme na segunda colocação geral e está praticamente classificado para a próxima fase.

O Araucária recebeu o líder Piraquara e empatou em 1X1, com este resultado, ficou em 9º lugar e se complicou momentaneamente, saindo da zona de classificação, vale lembrar que apenas os oito primeiros irão passar para a segunda fase.

Já a equipe do Boleiros foi derrotada por 3X1 pela equipe do Mocidades e se afastou um pouco mais da zona de classificação, passando a ocupar o 10º lugar.

Ainda faltam três jogos para o fim da primeira fase. No próximo sábado (06), Boleiros e Araucária se enfrentam em um jogo onde ambos precisam da vitória. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

15ª rodada sábado (06/07)

Piraquara X Costeira Horário: 09h45 Local: Arena das Águas- Piraquara Boleiros X Araucária Horário: 10h45 Local: Estádio Emílio Gunha – Araucária

