Times de Araucária perderam na 7ª rodada da Copa da Amizade

A Copa da Amizade – Série Prata realizou a sua 7ª rodada no sábado (06/05) e dessa vez não deu boa para os times que representam Araucária na competição. O Costeira FC, que era líder do campeonato, recebeu a forte equipe do Vila Sofia FC e acabou perdendo de 1X0. Já no início do jogo, em uma bela jogada pela esquerda, o adversário abriu o placar.

Depois de fazer o gol, implantou um esquema de marcação forte em campo, não deixando a equipe do Costeira praticamente criar nenhuma jogada, e dessa forma, conseguiu segurar o placar até o apito final do árbitro. Com este resultado, o Costeira caiu para a segunda posição na tabela e perdeu a liderança.

O Araucária FC foi até Pinhais e perdeu de 2 X 1 para a também forte equipe do Real Clube Pinhais. Esta foi a segunda derrota da equipe, que com este resultado, caiu para da 6ª para a 11ª colocação, ficando momentaneamente fora do grupo dos oito primeiros que se classificam para a segunda fase.

Já o Grêmio Esportivo Araucária, que também jogou em casa, recebeu a equipe do SE Mocidades e sofreu a sua terceira derrota, pelo placar final de 2 X 0. Com este resultado, o Grêmio está na 12ª posição, com 8 pontos, e precisa se recuperar para entrar no grupo dos oito primeiros que irão para a segunda fase.

8ª rodada sábado (13/05)

São Paulo X Costeira FC

Horário: 09h45

Local: Estádio da Associação Esportiva Ferroviária – bairro Xaxim/Curitiba

Fanático FC X Grêmio EA

Horário: 09h45

Local: Estádio do Fanático – Campo Largo

Araucária FC X Molezas

Horário: 10h45

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizzato – Araucária

