Times de Araucária são campeões no Paraná Bom de Bola

Chegou ao fim no domingo (28/05) em Campo Largo, as disputas do Paraná Bom de Bola – Regional 1. Ao todo foram realizadas um total de 43 partidas nas categorias feminino 15+, sub-16 masculino, sub-21 masculino e master 50+masculino. Os campeões desta fase regional asseguraram suas vagas para as disputas da Fase Macrorregional, que este ano acontecem em São Mateus do Sul, de 27 a 30 de julho.

As equipes de Araucária brilharam na competição e faturaram dois troféus de campeões. Um deles foi na categoria masculino sub-16. Em campo, Araucária e Colombo fizeram um grande jogo, e no final, o título ficou com a equipe araucariense. Os vencedores buscaram o empate por 1 a 1 no tempo normal e venceram na disputa das penalidades por 4 a 3.

Pela categoria masculino sub-21, Colombo, buscando conquistar o tricampeonato do torneio, enfrentou a equipe de Araucária, que conseguiu segurar a ousadia inicial dos atuais campeões e em duas excelentes jogadas, abriu 2 a 0. Mais ajustado no segundo tempo, Colombo foi pra cima e criou várias chances de gol, até marcar já na reta final do jogo. Os últimos minutos foram de um duelo aberto, pressão e sufoco para ambas as equipes, mas no final, vitória da equipe araucariense por 2 a 1.

