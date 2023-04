Times de Araucária seguem firmes na Copa da Amizade 2023

O time do Costeira FC venceu o Roça Grande por 2X1 na 3ª rodada da Copa da Amizade 2023 – Série Prata, realizada no sábado (1º de abril). O Grêmio Esportivo Araucariense empatou em 0X0 com o São Paulo e o Araucária perdeu para o Amocra por 3X1. O campeonato reúne 20 equipes e após esta última rodada, o Costeira está em 4º lugar na tabela de classificação, o Araucária em 9º e o Grêmio em 18º.

Neste próximo final de semana não haverá rodada da Copa da Amizade devido ao feriado da Páscoa. As equipes voltarão a jogar no dia 15/04, pela 4ª rodada da competição. O Araucária enfrentará o Terra Nostra, o Costeira jogará com o Fortaleza e o Grêmio Araucariense terá como adversário o Real Clube Pinhais. Os horários e locais dos jogos ainda não foram definidos.

Edição n. 1357