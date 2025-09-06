Das quatro equipes masculinas representantes de Araucária naTaça das Favelas 2025, três entraram em campo no final de semana para as disputas da segunda rodada. As partidas foram realizadas no estádio do Pilarzinho, em Curitiba, nos dias 30 e 31/08.

O Favela Costeira empatou em 0X0 com o Favela Cristo Rei, o Favela Vila Tropical venceu o Favela Ipiranga por 4X2, e o Favela Favorita perdeu para o Favela Xaxim por 2X0. Já o Favela Jatobá só irá jogar no próximo domingo (07/09), contra o Favela Jardim Cláudia.

Pela terceira rodada do masculino, que acontece no dia 13 de setembro, o Costeira enfrentará o Santa Rita às 8h, e o Tropical jogará contra o Icaraí, às 12h50.

No feminino, os times de Araucária estreiam na competição no domingo (07). O Favela Israelense enfrentará o Favela Ouro Fino às 16h50, o Favela Favorita joga contra o Favela Vilas Oficinas às 19h20, e o Favela Tropical não jogará na rodada. A Taça das Favelas é uma realização da Central Única das Favelas (CUFA), com a organização do Instituto Athús.

Edição n.º 1481.