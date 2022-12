Times de araucarienses são destaque no Paranaense de Vôlei Sentado

No final de semana (26 e 27/11), Curitiba recebeu a terceira etapa do Campeonato Paranaense de Vôlei Sentado, organizado pela Federação Paranaense de Voleibol, que aconteceu no ginásio da Praça Oswaldo Cruz, em Curitiba. Participaram da competição as quatro equipes tradicionais do Paraná, Assama (Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá), AVPL (Associação de Voleibol Paraolímpica do Litoral), de Paranaguá, Círculo Militar do Paraná e IPP Brasil (Instituto de Promoção do Paradesporto).

A equipe do araucariense Ed Casagranda, o IPP Brasil, foi a campeã da etapa. No sábado (26) enfrentou as equipes AVPL e Assama e venceu ambas por 3X0. No domingo (27) venceu a decisão contra o Círculo Militar, que também tem um araucariense em sua equipe, o paratleta da seleção brasileira de vôlei sentado Alex Witkovski.

Superação

Esta foi a terceira vez na temporada que as equipes se encontraram para confrontos marcados por muita emoção e superação. A competição reúne atletas iniciantes na modalidade e outros bem experientes, todos possuem alguma deficiência física ou relacionada à locomoção.

Na primeira edição deste ano, realizada em julho, também na capital paranaense, o IPP Brasil conquistou o título após vencer os três adversários. A segunda equipe com a melhor pontuação foi o Círculo Militar, em seguida a Assama e AVPL. Em Maringá, sede da segunda etapa em agosto, o IPP Brasil comemorou mais uma vez o título estadual. O vice-campeão foi o Assama, e o bronze ficou com o Círculo Militar do Paraná.