Times do Araucária ECR brigam pela classificação nos Campeonatos Paranaenses Sub14 e Sub16 

Os times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR, que disputam os Campeonatos Paranaenses das duas categorias, enfrentaram as equipes do União Capão Raso no último sábado (21/10), mas não se saíram bem. O Sub 14 perdeu de 3X0 e o Sub16 também foi derrotado, pelo placar de 2X1. Os jogos aconteceram no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva / Quatro Barras.

Na terça-feira (24), os times voltaram a jogar, dessa vez enfrentando as equipes do AD Independente. No Sub14 houve um empate de 1X1 e no Sub16 o adversário venceu por 2X0. Os jogos aconteceram no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm / São Mateus do Sul.

As próximas partidas das equipes araucarienses serão contra os times do Desportivo Paranaense, no próximo domingo (29). Os jogos vão acontecer no Estádio Solar do Bosque, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O Sub14 jogará às 8h45 e o Sub16 às 10h30.

Fotos: Roberta Adriana Kotowski