Times do Araucária ECR estão fora do Paranaense Sub15 e Sub17

As equipes Sub 15 e Sub17 do Araucária ECR caíram fora do Campeonato Paranaense das duas categorias. A eliminação na segunda fase da competição aconteceu após a derrota para os times do Cascavel, o Sub17 perdeu por 2X1 e o Sub15 por 4X1. Os jogos aconteceram no dia 9 de setembro, na casa do adversário.

Embora o clube ainda esteja se recuperando dessas derrotas, já está mirando em outras competições. Neste segundo semestre irá disputar o Campeonato Paranaense das categorias Sub14 e Sub16, que tem previsão de início para o dia 1º de outubro.

Edição n.º 1380