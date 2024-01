Times do Araucária ECR se preparam para a temporada de competições de 2024

Os times de base do Araucária ECR estão treinando puxado para participar do Campeonato Paranaense – edição 2024, nas categorias Sub15, Sub17 e Sub20.

Os arbitrais já foram marcados pela Federação Paranaense de Futebol: dia 6 de fevereiro para o Sub15 e Sub17 e dia 7 na categoria Sub20. Ambos serão realizados virtualmente, às 15h, pela plataforma Zoom.

Já as equipes Sub13 e Sub14 do Cacique disputaram recentemente sua primeira competição do ano, a Laranjeiras Cup, na cidade de Laranjeiras do Sul, interior do Paraná. As equipes não avançaram para a segunda fase, porém fizeram uma ótima apresentação. Na primeira rodada o Araucária perdeu para o Sfera por 4X1 no Sub14 e no Sub13 perdeu de 1X0 para o Azuriz. Na segunda rodada se saíram melhor, com os seguintes resultados: no Sub14 a equipe araucariense ganhou de 2X1 do Virmond e no Sub13 goleou o PSTC em 6X0. E na terceira rodada o time araucariense venceu o Stylus por 5X1 no Sub14 e venceu também o Figueirense por 3X0 no Sub13.

