Times do Jatobá e Costeira participam de rodadas de amistosos

As crianças e jovens dos times do Jatobá FC e do Costeira FC realizaram duas rodadas de amistosos, e além de jogarem muita bola, ainda tiveram a oportunidade de se confraternizar entre si.

A segunda rodada aconteceu no sábado, 18 de novembro, dessa vez no campo do Costeira, oportunidade em que o Jatobá retribuiu a visita.

Os jogos envolveram as categorias sub 9, sub 11 e sub 15. “Foi um dia de festa onde o que menos importou foram os resultados das partidas. Isso porque quando o Costeira veio jogar no nosso campo, perdeu todos os jogos, e quando fomos lá na casa deles, nós é que perdemos. Mas ainda assim, todos se divertiram muito”, disse Luiz Tavares, um dos diretores do Jatobá.

Ainda de acordo com ele, mais do que proporcionar momentos de alegria para estas crianças e jovens, a proposta é criar um estímulo para que fiquem longe dos celulares, pelo menos por algumas horas.

Edição n.º 1390