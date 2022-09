Times do Jatobá FC tiveram semana movimentada com vários amistosos

Os times do Jatobá Futebol Clube não param nunca e estão sempre em movimento, seja treinando ou participando de competições. Na semana que passou, as categorias Sub 13, Sub 17, Sub 20 e Adulto, participaram de vários amistosos. A garotada do Sub 11 e a equipe do 50tinhas ficaram de folga dos jogos, mas focaram nos treinamentos.

O Sub 17 jogou contra o Viracopos no campo do Jatobá e empatou em 3X3, os veteranos enfrentaram o Projeto Vencer e ganharam de 4X1, na partida realizada no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Já o Sub 13 jogou contra o Costeira, no campo do adversário, e empatou em 4X4. “Em todos esses jogos, nosso mascote Pica Pau marcou presença, assim como a nossa torcida uniformizada, que está sempre nos apoiando”, disse Luiz Tavares, um dos dirigentes do clube.

Patrocínios

O Jatobá FC dá oportunidade para muitas crianças e jovens ingressarem no futebol, porém o clube quer expandir ainda mais seus projetos, e isso devido às constantes cobranças sobre a possibilidade de montar um time de futebol feminino e um time de voleibol. “Precisamos de mais incentivo por parte dos nossos governantes, queremos que olhem para o nosso clube com mais carinho, assim como também precisamos conquistar patrocinadores, porque um clube não se firma apenas pela boa vontade dos seus dirigentes, os recursos financeiros são imprescindíveis”, argumentou Tavares.