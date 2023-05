Times estrearam na Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo

Se tem uma competição que já se tornou tradição na cidade é a Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, que acaba de dar início à temporada 2023. Oito times participam da competição este ano, seis deles entraram em campo para disputar a primeira rodada, realizada no último sábado (20/05).

A Dinamarca goleou a Argentina (atual campeã) por 7X2, a Ucrânia venceu o Brasil por 3X1 e a Itália também aplicou uma goleada de 7X3 em cima da Alemanha. Todos os jogos tiveram como árbitro Florival João Belo Filho (Flor).

A próxima rodada será realizada no sábado (27), com início às 14h. Os jogos serão os seguintes: Espanha X Brasil, Ucrânia X Argentina e Holanda X Itália.

Edição n. 1364