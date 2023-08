Times infantis do Jatobá recebem equipes do Arvoredo para partidas amistosas

O sábado, 29 de julho, foi bastante animado para as crianças que fazem parte dos projetos De Olho no Futuro, do Jatobá FC, e da Escolinha Nova Geração, da comunidade Arvoredo.

Elas participaram de amistosos nas categorias Sub9, Sub11 e Sub13, com vitória para os times do Jatobá nas duas categorias menores.

Todos os pequenos jogadores se esforçaram ao máximo e jogaram muito bem, protagonizando ótimos lances e muitos gols. “Todos se divertiram bastante em campo e depois se confraternizaram no momento do lanche. Parabenizamos o professor e técnico da escolinha do Arvoredo pelo espírito esportivo dos seus atletas e agradecemos pela presença”, disse a diretoria do Jatobá.

Edição n. 1374