Times que defendem Araucária na Copa da Amizade jogarão em casa na próxima rodada

A Copa da Amizade teve sua segunda rodada realizada sábado (16/03), com excelente participação do Costeira e do Araucária, que representam o Município na competição. Já o Boleiros, não teve muita sorte na rodada. A equipe estreou bem, goleou o adversário fora de casa, porém nesse final de semana recebeu o Piraquara e acabou sendo surpreendida com a agilidade e ótimo toque de bola da equipe. Placar final: Piraquara 3 X 1 Boleiros.

O Costeira FC foi até Curitiba enfrentar a equipe do Real Solidário, com um time bem postado dentro de campo, não teve nenhuma dificuldade, dominou completamente a equipe adversária e venceu por 3 X 0, chegando a sua segunda vitória consecutiva na competição.

O Araucária foi até Pinhais enfrentar a equipe do Bordignon, e apresentando uma grande performance em campo, goleou o adversário em 6 X 0, chegando à sua segunda vitória na competição. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

3ª rodada da Copa da Amizade Sábado (23/03)