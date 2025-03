Times veteranos do Costeira FC vencem nas duas rodadas iniciais do Campeonato da Amizade

As equipes veteranas do Costeira FC começaram muito bem a 4ª edição do Campeonato da Amizade, organizada pela Ribamar Esportes. O campeonato teve início no dia 8 de março, e nesta edição conta com a participação de 19 equipes.

A equipe 50tinhas+, campeã nas edições de 2022 e 2024, estreou no dia 8 de março na Série Ouro, derrotando fora de seus domínios a forte equipe do Vasco da Gama do Pilarzinho/Curitiba, pelo placar de 2X1. Os dois gols foram marcados pelo atacante Foguinho, que conseguiu virar o placar aberto pelo Vasco.

Na rodada do dia 15/03, o Costeira recebeu em casa a equipe do Canarinho e venceu por 6X1, com três gols marcados por Foguinho, dois pelo Zidane e um pelo Jurandir. Com 5 gols assinalados até esse momento, o atacante Foguinho é o artilheiro do campeonato.

Com duas vitórias em duas rodadas, o Costeira 50+ está em 3º na classificação com 6 pontos, atrás do União Itaperuçu (2º) e do Roma (1º), ambos com a mesma pontuação, porém na dianteira, conforme critérios técnicos.

Na terceira rodada, que será no próximo sábado (22/03), o time 50tinhas+ enfrentará o Araucária, às 10h45, no Estádio Sebastião Calado (Pizatto). As equipes irão protagonizar mais um clássico do futebol local, uma vez que até agora, todos os demais confrontos foram acirrados e com muita emoção.

CATEGORIA 60+

O 60tinhas+ também estreou no dia 08/03, na Série Prata, jogando em casa e aplicou uma goleada de 6X2 em cima do União Roça Grande/Colombo. Os gols foram marcados pelos jogadores Beto (4), Geraldo (1) e Marquinhos (1).

No dia 15 o time enfrentou fora de casa o Estradinha de Almirante Tamandaré, e em um jogo bem disputado, acabou levando os 3 pontos após uma vitória por 3X1, com dois gols de Beto e um do Godoy. Com 6 gols marcados até agora, o atacante Beto é o vice-artilheiro da competição, com 1 gol a menos que o atual artilheiro Robson, do Combate Barreirinha.

Na próxima rodada a equipe 60+ estará de folga, e vai aproveitar esse tempo para se preparar para outro jogo difícil que terá pela frente, contra o Vila Fanny de Curitiba.

A Série Prata do Campeonato da Amizade conta com 11 equipes participantes. Com duas vitórias e 6 pontos ganhos, o Costeira está em 2º lugar na tabela, atrás apenas do Combate Barreirinha/ Curitiba, que tem a mesma pontuação, porém é o atual líder por critérios técnicos.

