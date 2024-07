Uma série araucariense da Happy End, com produção de Liz Baja e direção de Antonio Franceschi (Preto), fará você embarcar em uma jornada fascinante em busca da lendária terra dos índios tinguis, no que hoje é conhecida como a cidade de Araucária.

Produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, a ficção histórica terá cinco episódios e eles vão prender sua atenção do começo ao fim, com lançamento previsto para as próximas semanas. O público poderá embarcar nessa fascinante história, que contará os dias de férias de Ana, abalados quando a menina recebe um objeto e uma mensagem póstuma deixados por seu avô: “Encontre Tindiquera!” Dali em diante, tem início a aventura encantadora que mistura história, dramas pessoais e relações de amizade.

A série foi gravada totalmente em Araucária, com uma produção cuidadosa, tendo como cenários o Museu Tindiquera, Casa Polonesa do bairro Costeira, Represa do Passaúna, Cemitério Central e diversas ruas do centro da cidade.

Tindiquera, série de ficção, levanta curiosidades sobre a história de Araucária 1

“A Ideia inicial era fazer um documentário, mas acabou evoluindo e mudando de gênero, se tornando uma ficção histórica. Temos contato com essa história há algum tempo, e sempre existiu a vontade de escrever algo sobre isso. Com a Lei Paulo Gustavo, adaptamos nossa ideia para uma obra seriada, conforme o modelo que a própria Secretaria de Cultura determinou lá no escopo da Lei Municipal”, conta Franceschi, responsável também pelo roteiro da série.

Ele descreve alguns momentos importantes do trabalho de produção, a começar pela criação do roteiro, entre fevereiro e março, dando início em seguida a reprodução da série, com a seleção dos atores, locações, escolha dos equipamentos, do formato, entre outros detalhes. “Fizemos as captações nos meses de março, abril e maio. Concluímos as gravações da série em maio e iniciamos o processo de edição de todo material. Ficou muito bacana, com certeza as pessoas vão adorar!”, afirma.

O diretor ainda se empolga ao falar da importância da série para que as pessoas possam despertar a curiosidade em conhecer mais sobre a história de Araucária. “Apesar de muitos relatos, ninguém sabe exatamente onde ficava Tindiquera. Há registros escritos dizendo que ficava a tal distância do Porto das Laranjeiras, outros que ficava entre a foz do rio Barigui e a cabeceira do Rio Iguaçu, outros na região onde hoje está a Petrobras, outros ainda apontando o Thomaz Coelho, mas ninguém sabe ao certo. Essa é uma questão levantada por diversos historiadores no decorrer dos anos. Então, dando aqui um pequeno spoiler, a série fala de uma ponta de flecha primitiva que foi encontrada por um dos personagens na beira da Represa do Passaúna, quando aquele local estava sendo alagado. E isso faz sentido porque quando começaram as obras da represa e a água começou a tomar conta da região, foi encontrado um sítio arqueológico lá. Várias pontas de flecha e outros tipos de cerâmica foram descobertos nessa região e levados para o Museu da Universidade Federal. Algumas dessas pontas e pedras de pilão estão sob a guarda do Museu Tindiquera. Então, todo esse enigma de onde era Tindiquera nos inspirou a escrever a série”, declara Preto.

Lançamento da série “Encontre Tindiquera!” será pelos canais do O Popular

Os cincos episódios da série “Tindiquera!” terão lançamento exclusivo nos canais do Jornal O Popular, que ao longo dos últimos dias vem aguçando a curiosidade dos seus seguidores com a divulgação de teasers sobre o documentário. “A ideia de lançar em parceria com O Popular foi de aproveitar o grande número de seguidores e a notoriedade do veículo de comunicação para que a série chegue ao maior número de pessoas”, comenta a produtora Liz Baja.

A previsão de lançamento é para o mês de agosto e você vai acompanhar com exclusividade aqui no Popular.

Ficha técnica

O roteiro e direção da série são de Antonio (Preto) Franceschi, com produção de Liz Baja e no elenco estão os atores Arlieta Mansur, Rayssa Rafaela, Arthur Cardoso Barros e Rúbens Biscaia. Liz Baja também é reponsável pelo figurino, Claudiane Barcelos pela maquiagem.

Trabalho de câmera é de Rogério Gajda, com os assistentes Marcelo Paluski e Weliton de Oliveira Martins, som direto de Marcelo Paluski, direção de fotografia de Antonio (Preto) Franceschi, direção de arte Liz Baja, produtora Happy End e edição e pós-produção da Doghouse.

