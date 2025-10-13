A Petrobras divulgou um comunicado sobre a partida de uma unidade da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – Repar nesta segunda-feira, 13 de outubro.

Segundo o Sindipetro, a unidade que será afetada será a de craqueamento catalítico, que é responsável pela produção de GLP, gasolina, diesel e óleo combustível. Por conta desta partida, o comunicado informa que há possibilidade de chama alta na tocha.

A Petrobras reforça que as atividades seguem rigorosamente os procedimentos de segurança estabelecidos para este tipo de evento. Não foi divulgado o horário que a chama da tocha irá ficar alta e nem se deve acontecer novamente nos próximos dias.

Para qualquer dúvida por parte da população, a Petrobras está disponível para atendimento pelo número 0800 728 9001 ou pelo e-mail rs.repar@petrobras.com.br.