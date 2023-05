Toledo aplica goleada e complica a vida do Araucária na Segundona Paranaense

A terceira derrota do Araucária ECR na Segundona Paranaense complicou ainda mais a situação do time, que segue na lanterna da competição, sem pontuar, vendo o sonho do acesso à elite começar a escapar por entre os dedos. No domingo (14/05), a equipe araucariense viajou até a cidade de Toledo para enfrentar o time da casa e levou uma goleada de 5X0.

“Viajamos até a longínqua cidade de Toledo para enfrentar a equipe da casa, tomamos o primeiro gol aos 8 minutos do primeiro tempo e praticamente começamos o jogo já perdendo por 1 a 0. Dali em diante o Toledo dominou a partida, nós até tivemos várias chances de empatar e virar o jogo, mas fomos incompetentes para finalizar, desperdiçamos muitas oportunidades. Na volta do segundo tempo, conseguimos segurar o placar em 1X0 até os 15 minutos, tomamos o segundo gol e daí o cansaço pegou e na sequência tomamos mais 3 gols em falhas individuais grosseiras, amargando mais uma goleada”, comentou um dos dirigentes do clube.

Segundo ele, o time sabia que a competição seria difícil, já que o clube conta com poucos recursos e um elenco montado de última hora. “Ainda assim, a comissão técnica segue trabalhando para levantar o astral do elenco e tentar a primeira vitória contra a forte equipe do Andraus, que vem brigando na parte de cima da tabela”, reforçou o dirigente.

A partida contra o Andraus será no domingo (21/05), às 15h30, no Estádio Municipal Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Lamentável

Para piorar a situação, o Araucária também está tendo problemas com o uso de sinalizadores nas arquibancadas por parte de alguns torcedores do time. “Tivemos que pagar multas por conta disso e corremos o risco de perder o mando de campo. Pedimos a todos os torcedores apoio para evitar punição ao clube nessa hora que já está tão difícil arcar com o financeiro”, solicita a diretoria.

Categorias de base

No Campeonato Paranaense Sub 20 o Araucária ECR enfrentará o Athletico Paranaense no próximo sábado (20/05), às 15h30, no Centro de Treinamento Alfredo Gottardi, em Curitiba. No Sub 17 o time perdeu para o Independente Futebol São Joseense no último sábado (13/05) por 3X0 e voltará jogar no sábado (20/05), às 10h30, contra o Coritiba FC, no Centro de Treinamento Bayard Osna, em Colombo.

Edição n. 1363