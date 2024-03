Toma posse a nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança

A nova diretoria que vai comandar o Conseg – Conselho Comunitário de Segurança no período de 2024/2025 foi eleita por aclamação e tomou posse nesta quarta-feira (20/03), durante cerimônia realizada na Aeciar – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária. A presidente eleita é a gestora jurídica Marilu Piancor, também estudante de Pós-graduação em Criminologia e Direito Penal, palestrante e mentora de mulheres. Ela substitui o Coronel da reserva Amaury Vieira, que comandou o Conseg por duas gestões: 2020/2021 e 2022/2023. O militar segue na diretoria, agora como vice-presidente.

Para Marilu, o Conseg é uma responsabilidade partilhada entre a comunidade e as forças policiais locais: Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, onde se estende a todo o Paraná e outras instituições de segurança. “Minha meta é continuar este trabalho transparente que foi desenvolvido até hoje através do ex-presidente Coronel Amaury e todos que fizeram parte deste Conselho por tantos anos consecutivos. É uma honra ser a primeira mulher a assumir tal posição e sou grata pelas pessoas que abraçaram esta causa comigo”, diz a nova presidente.

Marilu lembra que a nova gestão coincide com a criação do Conseg Juventude, que passa a envolver crianças de 12 anos (que podem ser acompanhados de seus responsáveis) até jovens de 18 anos. “A ideia é desenvolver campanhas educativas em relação à segurança, com objetivo de aproximar e levar a esse público o conceito do que é segurança. Também faremos um trabalho voltado às mulheres, abordando a questão da violência, algo que todo dia nos assombra. Vamos ministrar palestras, promover rodas de conversas para conscientização, prevenção e acolhimento, tendo em vista o aumento de índices de agressões e feminicídios em nosso município”, afirma.

