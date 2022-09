Torcedores araucarienses já estão quase completando o álbum da Copa do Mundo 2022

Na loja Araucária Coleções os colecionadores podem se encontrar para trocar figurinhas sempre que quiserem, em horário comercial

Lançado em 19 de agosto, há menos de duas semanas, o Álbum da Copa 2022 já faz sucesso entre os torcedores de mais de 150 países, e Araucária não poderia ficar de fora. Este ano, a versão brochura custa em média R$ 12, e a versão capa dura, R$ 44,90.

O álbum conta com 678 figurinhas, destas, 670 são figurinhas regulares, que vêm nos envelopes, cada um com 5 figurinhas. As outras 8 são encontradas nos rótulos dos produtos da Coca-Cola, mas que também podem ser encontradas no site oficial da editora Panini. Além dessas figurinhas regulares, ainda existem 80 lendárias (20 jogadores, com 4 variações de cor: bordô, bronze, prata e ouro), que são a 6ª figurinha que vem em alguns envelopes, aleatoriamente. A mais procurada é a do Neymar, jogador do Brasil, que possui o fundo dourado.

Na Araucária Coleções as vendas e trocas já começaram muito bem. A loja está permanentemente em estado de troca em horário comercial, com estrutura voltada para o ramo de álbuns de figurinhas, HQs, bonecos, etc. A loja conta sobre as coleções disponíveis: “Aqui nós temos envelopes para venda, troca e figurinhas para venda, inclusive de copas e campeonatos passados. Em dias de eventos, preparamos uma estrutura totalmente voltada para a troca”.

Na cidade, já temos torcedores que estão quase finalizando a coleção. Vivian Fruet Opis é uma torcedora que, desde pequena completa álbuns de figurinhas, interesse adquirido de seu pai, que até hoje tem a coleção completa de figurinhas das balas Zequinha, que guardava quando criança. O interesse de Vivian pela coleção da Copa surgiu quando o filho Caetano, hoje com 27 anos, quis colecionar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2006. A partir disso, todos os anos eles colecionam juntos e ajudam outras pessoas a completarem também.

Vivian conta que com a ajuda da Araucária Coleções, o álbum já está quase completo. “Só precisamos de 125 figurinhas pra terminar. Já tiramos duas lendárias, o Christian Eriksen e o Almoez Ali, mas ainda nada do Neymar, e se ele não vier, tudo bem. O importante é completar o álbum, ajudar os amigos, e interagir com outras pessoas!”.

Marcelo Gastão é outro cliente e colecionador que entrou na onda do álbum desse ano. Marcelo, que coleciona desde 1987, começou com figurinhas da Copa União e, como o pai de Vivian, também guardava as figurinhas do personagem Zequinha. Além de figurinhas, também coleciona carrinhos de várias escalas e personagens de quadrinhos, os chamados “action figures” (personagens de ação).

“Este ano tem a Copa do Mundo no Catar, e há alguns dias começaram as vendas do álbum, então fui à loja Araucária Coleções e peguei um álbum e algumas figurinhas. Estou à caça das famosas lendárias, ainda não consegui nenhuma, mas a vida de colecionador é assim, um eterno garimpo”, conta o colecionador.

Serviço

A Araucária Coleções atende de segunda à sexta, das 9h às 15h, e possui dois endereços, um em Araucária, e outro em Curitiba. Araucária: Av. Manoel Ribas 521 – Centro / Curitiba: Av. Brasília, 5053 – Novo Mundo.

Foto – Divulgação Foto – Divulgação Foto – Emanoel dos Santos Foto – Emanoel do Santos

Texto; Maurenn Bernardo