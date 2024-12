Torcedores vibraram por defender seus times do coração na 4ª rodada da Copa Verão

A vibração dos torcedores garantiu uma festa à parte na quarta rodada da Copa Verão, realizada no domingo (01/12). Dois jogos foram marcados pelo equilíbrio e as outras duas partidas já foram mais disputadas. O Grêmio venceu o Unidos da Vila por 2X0, o Projeto Vencer ganhou do Gapar por 3X1, Malucos X Vila Sossego empataram em 2X2, e América X União Tupi também ficaram no 1 a 1.

Após a rodada, o Projeto Vencer assumiu a liderança do Grupo A com 12 pontos, Grêmio está em segundo com 9 pontos, América em terceiro com 5 pontos, Santa Clara tem um ponto na quarta colocação e a Vila do Sossego tem um ponto e vem em quinto lugar.

O Malucos FC é o primeiro do Grupo B com 5 pontos, União Tupi tem 4 pontos e está em segundo lugar, Parceria tem 3 pontos e ocupa a terceira posição, Gapar está em quarto lugar com 3 pontos e em quinto lugar vem o Unidos da Vila com 1 ponto.

Jamil de Jesus, organizador da competição, agradeceu as equipes pelos excelentes jogos do final de semana, destacando que foram bem disputados e com muita lealdade. “Também parabenizo as torcidas que estiveram presentes nas arquibancadas e fizeram muito barulho, abrilhantando ainda mais as disputas. É assim que deve ser, sempre!”, declarou. Acompanhe os jogos da quinta rodada, que serão realizados no Estádio Sebastião Calado (Pizatto).

Sábado (07/12)

15h30 – Projeto Vencer X Malucos

Domingo (08/12)

09h – Grêmio X Parceria

11h – América X Gapar

13h – Vila do Sossego X Unidos da Vila

15h – Santa Clara X União Tupi