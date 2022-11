Torcida organizada do Araucária ECR organiza a 4ª Festa de Natal

A torcida Malucos da Tribo, do Araucária ECR, está organizando um evento de Natal para crianças da comunidade do Rio Negro, no bairro Capela Velha, que acontecerá no dia 25 de dezembro. Para isso, está arrecadando doações de balas, pirulitos, mini salgadinhos e outros quitutes.

Comércios que quiserem ajudar financeiramente, poderão fazer um PIX de qualquer valor, na chave acao_social_tumt@yahoo.com (em nome de Dionei). O valor será revertido para o pagamento do aluguel dos brinquedos infláveis que serão instalados no dia da festa. Para quem preferir contribuir com doações, o endereço para entrega é rua José Sokulski, 135 (Distribuidora de bebidas ALS).

“Nas doações acima de R$50,00 em doces ou no PIX, a torcida fará uma arte personalizada do comércio apoiador. Qualquer dúvida, entrar em contato no WhatsApp 997398821 (Alison)”, diz um dos organizadores.