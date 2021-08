Torcida organizada incentiva o Cacique rumo ao acesso

Apoio da torcida, mesmo que de longe, será fundamental para o bom desempenho do time. Foto: divulgação

Com o primeiro jogo do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense cada vez mais perto, o Araucária ECR está focado nos treinos e na recepção dos novos contratados, que continuam chegando. Essa semana quem veio para reforçar o elenco foi o goleiro Robson Nascimento, do Rolândia Esporte Clube. A estreia na Segundona será no próximo dia 28, às 15h30, contra o Futebol São Joseense, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Além dos treinos e dos reforços em campo, o clube conta com uma aliada importante na caminhada rumo ao acesso: a torcida organizada. Embora a ausência nos estádios ainda seja uma realidade por conta da pandemia, a torcida uniformizada Malucos da Tribo estará com suas faixas e apoio selado ao time, mesmo do lado de fora. “Nossa torcida nasceu com o propósito de apoiar e defender a bandeira do Araucária Esporte Clube e de nossa cidade, e mesmo que o time não possa jogar no Estádio Municipal, não mediremos esforços para acompanhá-lo mais um ano na cidade de Campo Largo, em todos os jogos. Porém acreditamos ser fundamental o clube jogar na nossa cidade já no próximo ano, para que possamos estar juntos, e torná-lo a quarta força da capital”, diz o presidente da torcida Edson Salim.

Ele conta que a torcida Malucos da Tribo reúne torcedores de diversos clubes, mas que se unem pelo Araucária. Por isso na torcida não é permitido usar roupas de outros clubes, muito menos misturadas. “Todo araucariense é bem vindo a participar, a torcida tem vagas para percussão na bateria, para grupos de ações sociais, entre outros”, convida Salim.

“Cumprindo nosso papel social, nesses dois anos de existência já promovemos campanha de arrecadação de uma tonelada de alimentos, carreata de Natal, distribuíção de sopão, e temos muito mais projetos para pôr em prática”, complementa Alison, vice presidente da entidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021