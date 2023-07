Relembrando os tempos bons da infância, 60 competidores participaram no domingo (09/07) do Torneio de Estilingue organizado pelo araucariense Rafael Paraná. O evento aconteceu no Centro de Eventos Juliartes, no bairro Porto das Laranjeiras, e foi marcado por muita diversão e adrenalina entre os participantes e espectadores presentes.

Envolvidos por um clima de muita precisão em busca do alvo certo, eles competiram em quatro categorias: modalidade Esfera Aço, Mirim até 10 anos, Livre e Amador e os vencedores receberam prêmios. O 1º colocado da categoria Amador foi Ulisses (Marialva), 2º João Borges (Curitiba) e 3º Moisés (Curitiba). Na categoria Esfera de Aço o vencedor foi Valmir Lacoski (Curitiba), 2º Valter Rantin (Marialva) e 3º José Carlos (Lapa).

Na categoria Livre o vencedor foi Valmir Lacoski (Curitiba), 2º colocado Valter Rantin (Marialva) e 3º colocado Tadeu Cibin (Curitiba); e na categoria Mirim o ganhador foi Davi Hitener (Araucária). “Agradecemos os participantes que vieram prestigiar nosso torneio e parabenizamos todos os vencedores”, comentou Rafael.

Torneio de Estilingue do Centro de Eventos Juliartes reuniu 60 participantes 1

Edição n. 1371.