O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025, organizado pela Liga Desportiva de Araucária, já conhece seu campeão: o Toronto! O time ganhou o título pela primeira vez e ainda conquistou o acesso à Primeirona Municipal. A vitória foi contra o Grêmio, e para dar mais emoção, decidida nos pênaltis, assim como foram as disputas dos dois times contra seus respectivos adversários na fase semifinal.

Em um jogo eletrizante, os finalistas empataram em 3X3, e na decisão por penalidades, o Toronto venceu por 4X2. Embora não tenha conquistado o troféu, o Grêmio também ganhou o direito de disputar a Primeira Divisão.

Outro fato curioso dessa edição do campeonato é que Toronto e Grêmio chegaram à decisão do título empatados tecnicamente, isso porque cada um somava 5 vitórias, 15 gols positivos e 5 gols sofridos.
O goleiro menos vazado do campeonato foi o Juliano de Aquino Ferreira, do Projeto Vencer, e na artilharia, mais uma coincidência do destino: Maik Matheus Antunes Maciel, do Toronto e Paulo Henrique dos Santos Antônio, do Projeto Vencer, somaram 7 gols cada.

Edição n.º 1482.