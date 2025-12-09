TORTUGA, uma empresa brasileira focada em atingir metas e propostas de crescimento

A TORTUGA é uma empresa brasileira, que tem como missão gerar empregos e renda para seus colaboradores e contribuir para o desenvolvimento do Município, Estado e País através de suas obrigações fiscais. Neste ano de 2025, a empresa está no ranking “As 100+”, que reúne as 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para Araucária.

Esse desempenho é resultado de investimentos constantes em seus processos industriais, através de equipamentos e tecnologias, da contínua capacitação de seus colaboradores e ainda do lançamento de novos produtos em seu portfólio. “Mantemos o nosso perfil com foco em atender às necessidades de nossos clientes, assim como em prover um ambiente salutar aos nossos colaboradores”, afirma a empresa.

O reconhecimento a partir das certificações é outro fator que posiciona a TORTUGA ao lado de grandes empresas, reforçando seu protagonismo no cenário econômico. A empresa detém atualmente a certificação ISO 9001, que reconhece a qualidade e durabilidade de seus produtos; Selo “Do Brasil”, por ser uma empresa 100% brasileira; e a certificação “Energia Renovável”, conquistada este ano. “Esta certificação é fornecida pela parceria entre as instituições COMERC e SINERCONSULT, que atestaram a redução na emissão de 765 tCO₂ de gases do efeito estufa”, cita a empresa.

Embora a TORTUGA esteja em contínuo desenvolvimento e adequação de projetos, os desafios são inevitáveis, e o principal deles é a concorrência acirrada com os produtos importados. “Muitos países possuem custos de produção mais baixos e o ‘custo Brasil’ infelizmente onera de forma desigual a indústria nacional”, lamenta.

Para se manter firme no mercado, a empresa sustenta um planejamento estratégico e de expansão de forma íntegra e congruente ao cenário comercial, dentro do seu portfólio de produtos. “Em 2026 queremos atingir nossas metas e propostas de crescimento, gerando emprego e renda para o Município e região”, destaca a empresa.

TORTUGA, uma empresa brasileira focada em atingir metas e propostas de crescimento

HISTÓRIA DA TORTUGA

A TORTUGA Produtos de Borracha é uma empresa brasileira, com mais de 60 anos de história. Desenvolve sua expertise graças a uma equipe técnica qualificada e focada na experiência de mercado. Também suporta e apoia o sistema FIEP/SESI/SENAI.

É fabricante de pneus para motocicletas, e produz câmaras de ar para diversas linhas de pneus, dentre eles veículos utilitários, comerciais leves, linha comercial pesada, agrícolas, fora de estrada, motocicletas e industriais. Além de ser fornecedora de compostos de borracha que integram a matéria-prima destinada a outros setores industriais.

Líder na América Latina e especialista em Câmaras de Ar, a TORTUGA tem como cerne o aprimoramento constante de seus métodos de produção. “Somos gratos ao Jornal O Popular pela oportunidade de promover a contribuição que nós da TORTUGA Produtos de Borracha desenvolvemos em parceria com o Município de Araucária”.

Edição n.º 1494.