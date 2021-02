Trabalhadores da saúde que atuam na iniciativa privada começam a ser vacinados

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A partir desta quarta-feira, 3 de fevereiro, os profissionais que atuam em estabelecimentos e clínicas particulares poderão receber a vacina contra a Covid-19. Esse subgrupo de trabalhadores está contemplado no Plano Estadual de vacinação (grupos 6 a 9). É importante ressaltar que todos os colaboradores destes estabelecimentos de saúde serão vacinados. Sendo assim, equipes de limpeza e recepção por exemplo, também serão imunizados.



De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde de Araucária, neste caso específico, é necessário fazer um agendamento prévio no site da Prefeitura Municipal. “Para estes profissionais, as doses serão administradas na Unidade de Saúde do CSU com horário marcado. Então, é fundamental primeiro fazer todo o processo online no site”, explica Alexandra Tomé, diretora do departamento.

Como fazer

O serviço de solicitação de vacinação em trabalhadores nos estabelecimentos de saúde privados deve ser solicitado no site da Prefeitura (Autoatendimento – MUNICIPIO DE ARAUCARIA (atende.net)). O trabalhador deve ter vínculo empregatício com a empresa que pode ser confirmado através de contrato de trabalho, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço ou ainda por meio de contrato social em onde conste a contribuição concreta de trabalho a que se obriga o sócio.

Além disso, o estabelecimento precisa ter um número atualizado de CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e preencher um formulário para abrir o processo. Posteriormente, após a confirmação de todas as informações, é informado um link para acesso ao sistema de agendamento que deverá ser feito pelo responsável do processo.

