Trabalhadores do transporte coletivo serão vacinados contra a Covid-19 em Araucária a partir de quarta-feira

A Prefeitura de Araucária informou na tarde desta sexta-feira, 25 de junho, que os trabalhadores de empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e longo curso serão vacinados contra a Covid-19. O atendimento deste grupo terá início na quarta-feira, 30, e seguirá até a próxima sexta-feira, 2 de julho, no Ginásio Joval de Paula Souza, Parque Cachoeira, das 09h às 16h.

Poderão receber a primeira dose da vacina dentro da campanha de imunização os trabalhadores das seguintes áreas: Manutenção de veículos e maquinários, operações (motoristas, cobradores, fiscais e etc), serviços administrativos, serviços gerais (limpeza, conservação, vigilância, inspeção de segurança e outros), motoristas associados, empregados de cooperativas e de empresas de transporte escolar.

Documentos necessários

No local os cidadãos devem apresentar a equipe médica um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e documento comprobatório da função: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio (a) dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporte.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

