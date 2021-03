Trabalhadores reclamam de aglomerações em clínicas do trabalho

Foto: Freepik

O Jornal O Popular tem recebido várias reclamações de trabalhadores com relação as aglomerações que vem ocorrendo em clínicas de medicina do trabalho da cidade. Um dos reclamantes disse que precisou fazer os exames ocupacionais em uma dessas unidades, que estava lotada, sala de espera cheia e muitas rodinhas de funcionários conversando, tomando café, com as máscaras no queixo. “Teve um momento que chegou mais de 40 funcionários de uma empresa e outros 12 de outras empresas variadas. Eles deram prioridade em fazer todos os exames desses 40, ao invés de agilizar os outros que são exames únicos, deixando muitas pessoas expostas, sem necessidade”, denunciou um trabalhador.

Outra trabalhadora comentou que tinha um único exame para realizar e ficou na sala de espera durante várias horas, junto com uma multidão de pessoas, correndo riscos. “Gente, estamos numa pandemia grave, isso é total falta de organização por parte dessas clínicas. Eles agendam horário, mas não adianta nada. O trabalhador é obrigado a ficar em uma sala por duas, três, quatro horas, com pouco espaço, junto com um monte de pessoas. Será que essas clínicas são fiscalizadas quanto às regras de combate à Covid 19?”, indagou.

Sobre o problema, a Vigilância Sanitária de Araucária explicou que as clínicas devem seguir os decretos em relação a capacidade instalada e promover o distanciamento seguro na sala de espera, de 1,5m entre as pessoas, bem como, obedecer às regras de higienização e as medidas sanitárias previstas nos documentos. Ainda de acordo com a Vigilância, as fiscalizações estão ocorrendo, não apenas nas clínicas de medicina do trabalho, mas em todos os demais setores do Município.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021